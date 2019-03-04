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Климкин озвучил ряд выводов после задержания Климента в Крыму

Климкин озвучил ряд выводов после задержания Климента в Крыму

Киев  •  УНН

 • 5499 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Задержание архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в оккупированном Крыму было сознательной провокацией, организованной по указанию Москвы. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Если проанализировать вчерашнее дерзкое задержания в Симферополе архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, напрашивается ряд очевидных выводов. Всем, думаю, понятно, что это была сознательная провокация, организованная по указанию Москвы. Причем в присущем им стиле - кайфуя от вседозволенности и триумфа беззакония", - написал министр.

Он назвал задержание непосредственной атакой на архиепископа Климента, осуществленной за его проукраинскую деятельность, поддержку политзаключенных и военнопленных моряков.

"Это попытка поколебать его духовный авторитет в оккупированном Крыму, где, несмотря на давление, он продолжает вести службы, но также и авторитет вновь ПЦУ. А прежде всего, это проверка нашей реакции, расшатывание эмоций в украинском обществе. И угадайте с трех раз, почему именно сейчас. и все три варианта правильные - приближение выборов, пятая годовщина оккупации Крыма и получения Томоса", - подчеркнул Климкин.

Он призвал быть особенно внимательными и осторожными и не поддаваться на провокации и трюки Кремля, ведь "именно этого от нас и ждут".

Напомним, в оккупированном Крыма 3 марта задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).

Позже в тот же день архиепископа Симферопольского и Крымского Климента все же отпустили из отдела "полиции" в оккупированном Симферополе без составления протокола.

По мнению самого Климента, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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