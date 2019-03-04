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Клімкін озвучив низку висновків після затримання Климента в Криму

Клімкін озвучив низку висновків після затримання Климента в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Затримання архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента в окупованому Криму було свідомою провокацією, організованою за вказівкою Москви. Таку думку висловив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"Якщо проаналізувати вчорашнє зухвале затримання у Сімферополі архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, напрошується низка очевидних висновків. Усім, думаю, зрозуміло, що це була свідома провокація, організована за вказівкою Москви. При чому у притаманному їм стилі - кайфуючи від вседозволеності та тріумфу беззаконня", - написав міністр.

Він назвав затримання безпосередньою атакою на архієпископа Климента, здійсненою через його проукраїнську діяльність, підтримку політв’язнів та військовополонених моряків.

"Це намагання похитнути його духовний авторитет в окупованому Криму, де, незважаючи на тиск, він продовжує вести служби, але також і авторитет новоствореної ПЦУ. А насамперед, це перевірка нашої реакції, розхитування емоцій в українському суспільстві. І вгадайте з трьох разів, чому саме зараз. І всі три варіанти правильні – наближення виборів, п’ята річниця окупації Криму та отримання Томосу", - підкреслив Клімкін.

Він закликав бути особливо уважними та обачними та не піддаватись на провокації та трюки Кремля, адже "саме цього від нас і чекають".

Нагадаємо, в окупованому Криму 3 березня затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Кущ).

Пізніше в той же день архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента все ж відпустили з відділу "поліції" в окупованому Сімферополі без складання протоколу.

На думку самого Климента, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.

Українські Національні Новини

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