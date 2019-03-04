Клімкін озвучив низку висновків після затримання Климента в Криму

"Якщо проаналізувати вчорашнє зухвале затримання у Сімферополі архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента, напрошується низка очевидних висновків. Усім, думаю, зрозуміло, що це була свідома провокація, організована за вказівкою Москви. При чому у притаманному їм стилі - кайфуючи від вседозволеності та тріумфу беззаконня", - написав міністр.



Він назвав затримання безпосередньою атакою на архієпископа Климента, здійсненою через його проукраїнську діяльність, підтримку політв’язнів та військовополонених моряків.



"Це намагання похитнути його духовний авторитет в окупованому Криму, де, незважаючи на тиск, він продовжує вести служби, але також і авторитет новоствореної ПЦУ. А насамперед, це перевірка нашої реакції, розхитування емоцій в українському суспільстві. І вгадайте з трьох разів, чому саме зараз. І всі три варіанти правильні – наближення виборів, п’ята річниця окупації Криму та отримання Томосу", - підкреслив Клімкін.



Він закликав бути особливо уважними та обачними та не піддаватись на провокації та трюки Кремля, адже "саме цього від нас і чекають".



Нагадаємо, в окупованому Криму 3 березня затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Кущ).



Пізніше в той же день архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента все ж відпустили з відділу "поліції" в окупованому Сімферополі без складання протоколу.



На думку самого Климента, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.