Клименко заявил, что назвал ложное время нанесения свастики на стенах Офиса Президента

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что оговорился и назвал ложное время нанесения нацистской символики на стенах Офиса Президента. Правильное время появления свастики - 21:35, а не 23:35. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.