Клименко заявив, що назвав помилковий час нанесення свастики на стінах Офісу Президента

КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що обмовився і назвав помилковий час нанесення нацистської символіки на стінах Офісу Президента. Правильний час появи свастики – 21:35, а не 23:35. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.