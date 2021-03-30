Клименко заявив, що назвав помилковий час нанесення свастики на стінах Офісу Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що обмовився і назвав помилковий час нанесення нацистської символіки на стінах Офісу Президента. Правильний час появи свастики – 21:35, а не 23:35. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"У своєму виступі у Верховній Раді я обмовився і назвав помилковий час нанесення нацистської символіки. Насправді правильний час появи свастики – 21:35. Це зафіксували камери відеоспостереження", - написав Клименко.
Окрім того, він нагадав, що наразі повідомлення про підозру отримали 7 осіб.
"І це ще не всі підозри. Далі буде", - додав він.
Що було раніше
Під час виступу у парламенті голова Національної поліції України Ігор Клименко сказав, що свастика, яку намалювали на стіні Офісу Президента з’явився вже після завершення акції, о 23:35.
Контекст
У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.
Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.
Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.