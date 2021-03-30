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Свастика на стінах Офісу Президента з’явилась після акції протесту - голова Нацполіції

Київ • УНН

 • 13777 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Свастика на стінах Офісу Президента з’явилась вже після завершення акції протесту 20 березня. Про це заявив під час виступу у парламенті повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо свастики, яку намалювали на стіні Офісу Президента. Символ справді з’явився вже після завершення акції, о 23:35, і ми встановили цю особу”, — сказав Клименко.

Деталі

Голова Нацполіції заявив, що не розкриватиме деталі “поки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи”.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту з вимогою справедливості для активіста Сергія Стерненка та інших. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

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