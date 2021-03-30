Свастика на стенах Офиса Президента появилась после акции протеста - председатель Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Свастика на стенах Офиса Президента появилась уже после завершения акции протеста 20 марта. Об этом заявил во время выступления в парламенте сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
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"Относительно свастики, которую нарисовали на стене Офиса Президента. Символ действительно появился уже после завершения акции, в 23:35, и мы установили это лицо", - сказал Клименко.
Детали
Председатель Нацполиции заявил, что не будет раскрывать детали "пока должным образом не будут оформлены все процессуальные документы".
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста с требованием справедливости для активиста Сергея Стерненко и других. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.