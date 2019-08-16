Кличко обратился в Офис президента с требованием вернуть финансирование садов и школ

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 год на программы социально-экономического развития общин. Об этом сообщает сайт Виталия Кличко, пишет УНН.

“Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины, — говорится в письме Кличко Президенту Украины. — Эти средства — 10 млрд грн — предусмотрены в госбюджете на 2019 год, и общины ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах”, — подчеркнул глава АГУ.

Кличко подчеркнул, что средства, о которых идет речь, крайне необходимые территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройства медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

“Это — небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы!”, — отметил Виталий Кличко.

Такое же письмо председатель Ассоциации городов Украины направил премьер-министру Украины.

В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года. Когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

“О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными — сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе Президента!”, — возмутился председатель Ассоциации городов Украины.

Украинские Национальные Новости

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