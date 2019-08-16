Кличко звернувся до Офісу президента з вимогою повернути фінансування садочків та шкіл

ukru
04:30 • 32152 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 112079 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 149787 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 139075 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 207571 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 155129 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 184153 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 171842 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130630 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173555 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 61171 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 46440 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 56704 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 39510 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 28157 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 137288 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 207562 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 184148 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 171840 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 140190 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 112070 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 102129 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 73197 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125599 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 116265 перегляди
Актуальне
Кличко звернувся до Офісу президента з вимогою повернути фінансування садочків та шкіл

Кличко звернувся до Офісу президента з вимогою повернути фінансування садочків та шкіл

Київ • УНН

 • 17389 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України та до прем’єр-міністра з вимогою не позбавляти міста коштів, передбачених у Держбюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад. Про це повідомляє сайт Віталія Кличко, пише УНН.

“Асоціація міст України висловлює занепокоєння та переконливо просить вас втрутитися у ситуацію щодо блокування Офісом Президента України спрямування з Державного бюджету місцевим бюджетам коштів, визначених у розпорядженнях Кабінету Міністрів України, — йдеться у листі Кличка Президенту України. — Ці кошти — 10 млрд грн — передбачені у Держбюджеті на 2019 рік, і громади очікують на їх отримання. Зволікання із спрямуванням фінансування на місця вкрай негативно позначиться на реалізації проектів у громадах”, — підкреслив голова АМУ.

Кличко наголосив, що кошти, про які йдеться, вкрай необхідні територіальним громадам для реалізації та завершення важливих для міст проектів. Зокрема, будівництва та ремонту шкіл і дитсадків, ремонту та благоустрою вулиць, облаштування медичних амбулаторій, інклюзивних центрів та класів.

“Це — невеликі за об’ємом фінансування, але дуже соціально важливі проекти, втілення яких впливає на якість життя мешканців міст, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад. Асоціація міст України просить вас захистити їх інтереси!”, — наголосив Віталій Кличко.

Такого ж листа голова Асоціації міст України спрямував прем’єр-міністру України.

У коментарі журналістам Кличко підкреслив, що не може Офіс президента позбавляти міста коштів, передбачених Держбюджетом. Особливо перед початком нового навчального року. Коли на місцях розраховували на фінансування, аби закінчити ремонти в школах та дитячих садочках.

“Про яку децентралізацію і самоврядування можна говорити? Якщо міста роблять безправними — спочатку забираючи кошти в Державний бюджет, обіцяючи профінансувати програми соціально-економічного розвитку, а потім роблять все, аби ці гроші не спрямовувати на місця? Причому вирішують це в Офісі Президента!”, — обурився голова Асоціації міст України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,331.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,988.06