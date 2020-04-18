Поворозник написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.
"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, какой он есть, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", говорится в сообщении Кличко.
Напомним, ранее Кличко прокомментировал подозрение в коррупции Поворозника.
По информации СМИ, первого заместителя председателя КГГА Поворозника разоблачили во взяточничестве: требовал 125 000 долларов.