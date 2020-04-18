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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 24584 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 72801 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 100645 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127040 просмотра

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4 марта, 14:27 • 127980 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

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Поворозник написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования - Кличко

Поворозник написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей на время расследования - Кличко

Киев  •  УНН

 • 15815 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Первый заместитель городского головы Киева Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу мэра столицы Виталия Кличко в Facebook.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-либо влиянии чиновника высокого ранга, какой он есть, Николай Поворозник написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования", говорится в сообщении Кличко.

Напомним, ранее Кличко прокомментировал подозрение в коррупции Поворозника.

По информации СМИ, первого заместителя председателя КГГА Поворозника разоблачили во взяточничестве: требовал 125 000 долларов.

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