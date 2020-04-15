Кличко прокоментував підозру в корупції Поворозника

"Щодо резонансної теми, що вчора сколихнула ЗМІ, і мене також. Щодо того, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника нібито спіймали на хабарі та затримали. Вчора в його кабінеті представники СБУ та Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності – краще тут не працювати", - сказав мер міста.

З його слів, у разі, якщо чиновник винен, він має відповідати за законом, без виключень.

"Я ніколи нікого не покривав і покривати не буду. Але якщо це чиїсь маніпуляції, політичні ігри щоб дискредитувати владу – однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть. Я цю справу доведу до кінця, обіцяю, і вимагаю, аби не було заангажованості правоохоронців - відкритого, публічного розслідування цієї справи", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу, і згідно законодавства, такі справи – підслідність НАБУ.

"Я звертаюсь до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповідь на запитання, що хвилюють суспільство", - додав міський голова.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарництві: вимагав 125 тис. доларів.