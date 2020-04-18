Поворозник написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків на час розслідування - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку мера столиці Віталія Кличка у Facebook.
"Щоб розслідування було неупередженим і не було закидів у якомусь впливі чиновника високого рангу, яким він є, Микола Поворозник написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків на час розслідування", йдеться у повідомленні Кличка.
Нагадаємо, раніше Кличко прокоментував підозру в корупції Поворозника.
За інформацією ЗМІ, першого заступника голови КМДА Поворозника викрили на хабарництві: вимагав 125 тисяч доларів.