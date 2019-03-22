Кличко: я инициирую проверку коммунального предприятия, которому принадлежит маршрутка, которая сбила пешеходов

"Водитель маршрутного такси задержан и дает показания правоохранителям. Эксперты работают на месте, чтобы выяснить причину ужасного ДТП, - отметил мэр.- Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виноватые, не только водитель, понесут наказание. - Я инициирую проверку коммунального предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - отметил Виталий Кличко.

В четверг вечером водитель маршрутного такси №155 возле станции метро "Дорогожичи" сбил на пешеходном переходе трех пешеходов, которые переходили дорогу, когда им горел зеленый свет светофора.