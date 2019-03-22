Кличко: я ініціюю перевірку комунального підприємства, якому належить маршрутка, що збила пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Розслідування трагедії, що сталася в четвер увечері біля метро "Дорогожичі", має бути відкритим і відбутися в стислі терміни. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Водій маршрутного таксі затриманий і дає свідчення правоохоронцям. Експерти працюють на місці, щоб з’ясувати причину жахливого ДТП, - відзначив мер.- Я щиро співчуваю постраждалим, за життя яких зараз борються медики. І хочу запевнити, усі винні, не тільки водій, понесуть покарання. - Я ініціюю перевірку комунального підприємства, якому належить маршрутка. Її результати будуть оприлюднені", - наголосив Віталій Кличко.
У четвер увечері водій маршрутного таксі №155 біля станції метро "Дорогожичі" збив на пішохідному переході трьох пішоходів, які переходили дорогу, коли їм горіло зелене світло світлофора.