Кличко: система дистанционного контроля энергопотребления в школах поможет ежегодно экономить более 300 млн грн

Благодаря этой программе можно дистанционно мониторить температуру в помещениях, управлять оборудованием индивидуального теплопункта в школах или детских садах, своевременно выявлять нарушения в работе системы, а главное - оперативно реагировать на изменение погоды и графика работы заведения. То есть ночью или во время каникул, когда обучение не проводится, уровень энергопотребления можно снижать до необходимого технического минимума.

"В пять раз рядовой украинец тратит больше энергии, чем обычный европеец. Я уверен, что новые, современные технологии мы должны использовать везде. И сейчас Киев является примером для других городов. Мы сейчас переходим к системе "Умный город", - заявил Виталий Кличко.

Детсад №402 построен еще 55 лет назад и имел множество технических проблем. Помещение постоянно были прохладным. Два года назад здесь провели утепление фасада и окон. В 2017 году установили систему дистанционного контроля энергопотребления. Это позволило улучшить уровень комфортного пребывания детей в помещениях.

"Благодаря термосанации мы возродились. У нас были старые окна. Помещение было очень холодным. А теперь - очень тепло. Мы очень довольны. Плата за энергоресурсы существенно уменьшилась", - рассказала заведующая детского сада Валентина Яценко.

Общие расходы за тепло в учебных заведениях столицы в этом году составили около 800 млн гривен. Оснащение тепловых пунктов системами погодного регулирования дают экономию энергопотребления в объеме 25-30 процентов. Как говорят специалисты, наладив автоматику, только за период зимних каникул удалось сэкономить 1,5 миллиона гривен. А система мониторинга позволит еще дополнительно сэкономить 10 процентов.

"Эта система доказывает, что используя современные технологии, мы экономим 30-40 процентов энергии. Это означает, что 300 млн гривен в год мы можем экономить. А это средства на строительство двух детских садов. Не используя эту систему, мы эти деньги выбрасываем в воздух", - отметил Виталий Кличко.

Во время посещения сада мэр Киева подписал Меморандум о партнерстве между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Киевской горгосадминистрацией о введении систем энергоменеджмента в бюджетной сфере для повышения энергоэффективности зданий бюджетных учреждений.