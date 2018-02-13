Кличко: система дистанційного контролю енергоспоживання в школах допоможе щорічно економити понад 300 млн грн

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Столична влада продовжує запроваджувати в школах та дитсадках унікальну для України систему дистанційного контролю енергоспоживання. На сьогодні така система працює у 400 закладах бюджетної сфери столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час відвідування столичного дитсадка №402, де встановлено систему дистанційного контролю за споживанням тепла, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.