Кличко сообщил, сколько больниц отремонтировали в Киеве за шесть лет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за 6 лет в Киеве полностью отремонтировали 139 отделений больниц. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"За последние шесть лет полностью отремонтировали 139 отделений столичных больниц. Осуществили термосанацию. 25 медицинских учреждений соответствуют всем европейским нормам сохранения тепла. Существенно обновили также термосанацию в 7 роддомах. Также Киев закупил более 200 спецавтомобилей для скорой. В частности, 100 для экстренной и неотложной помощи. Что сделали для борьбы с пандемией коронавируса - подготовили 5 городских больниц и два родильных дома, почти на 900 коек. Дополнительно создали места в Александровской больнице. Там обустроили еще один корпус для лечения больных коронавирусом (COVID-19 - ред.) на 70 коек, а также подготовили места в специализированных медучреждениях", - сказал Кличко.
Он отметил, что если понадобится - они готовы к тому, чтобы принять вторую волну больных и город подготовил около 800 коек в семи больницах.
"В медучреждениях города сегодня 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Хочу также напомнить, что в начале года их было только 150", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине начали объединять и трансформировать психбольницы.