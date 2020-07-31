Кличко сообщил, сколько больниц отремонтировали в Киеве за шесть лет

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 26527 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101333 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106214 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133039 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110455 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131097 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102004 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102577 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104419 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102052 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Кличко сообщил, сколько больниц отремонтировали в Киеве за шесть лет

Кличко сообщил, сколько больниц отремонтировали в Киеве за шесть лет

Киев  •  УНН

 • 16381 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за 6 лет в Киеве полностью отремонтировали 139 отделений больниц. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"За последние шесть лет полностью отремонтировали 139 отделений столичных больниц. Осуществили термосанацию. 25 медицинских учреждений соответствуют всем европейским нормам сохранения тепла. Существенно обновили также термосанацию в 7 роддомах. Также Киев закупил более 200 спецавтомобилей для скорой. В частности, 100 для экстренной и неотложной помощи. Что сделали для борьбы с пандемией коронавируса - подготовили 5 городских больниц и два родильных дома, почти на 900 коек. Дополнительно создали места в Александровской больнице. Там обустроили еще один корпус для лечения больных коронавирусом (COVID-19 - ред.) на 70 коек, а также подготовили места в специализированных медучреждениях", - сказал Кличко.

Он отметил, что если понадобится - они готовы к тому, чтобы принять вторую волну больных и город подготовил около 800 коек в семи больницах.

"В медучреждениях города сегодня 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Хочу также напомнить, что в начале года их было только 150", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине начали объединять и трансформировать психбольницы.

Украинские Национальные Новости

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