В Україні почали об’єднувати та трансформувати психлікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В областях почалася трансформація та об’єднання психіатричних лікарень. Про це під час брифінгу у четвер заявила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
"Ми почали діалог з Міністерством соціальної політики України для здійснення трансформації закладів психіатричної допомоги. У багатьох областях почалися об'єднання та трансформація психіатричних лікарень, зокрема, де їх три-чотири, щоб ефективно використовувати приміщення, поліпшити умови, впорядкувати маршрути пацієнтів, переорієнтувати частково на амбулаторну допомогу", - розповіла Микичак.
За її словами, у цьому напрямку МОЗ ефективно співпрацює з українсько-швейцарським проектом "Психічне здоров'я для України".
"Міністерство розробило план заходів по роботі психіатричної допомоги на реалізацію документа Кабміну. Усі медичні установи, які надають план розвитку, зможуть отримати перехідне фінансування у 2020 році. Щодо 2021 року - немає програми, яким чином ми будемо рухатися, щоб зберегти та зміцнити ці медустанови", - зазначила Микичак.
Нагадаємо, в Україні розробляють план реформування психіатричної системи. МОЗ має намір представити план дій щодо реалізації концепції надання психіатричної медичної допомоги, яка передбачає, що фокус надання психіатричної допомоги буде на амбулаторному рівні, а не на стаціонарному.