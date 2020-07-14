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МОЗ збирається представити план дій щодо нової концепції надання психіатричної допомоги

МОЗ збирається представити план дій щодо нової концепції надання психіатричної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Концепція надання психіатричної медичної допомоги передбачатиме, що фокус надання психіатричної допомоги буде на амбулаторному рівні, а не на стаціонарному. Найближчим часом МОЗ представить план дій щодо реалізації даної концепції. Про це під час брифінгу у вівторок повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передає кореспондент УНН.

"У 2017 році постановою Кабміну була ухвалена концепція розвитку психіатричної допомоги, саме ця концепція передбачала та передбачає створити цілісну систему охорони психічного здоров'я та враховувати всі ефективні маршрути пацієнта. Концепція передбачає те, що фокус надання психіатричної медичної допомоги буде на амбулаторному рівні, а не в стаціонарному. Найближчим часом МОЗ представить план дій щодо реалізації даної концепції", - розповіла Садов'як.

За її словами, в Україні психіатрична допомога зосереджена саме в умовах надання стаціонарної допомоги.

"У нас на сьогоднішній день працює 56 психіатричних лікарень, де розгорнуто 27 тисяч лікарняних ліжок. Чи велика це кількість ліжок? Так, велика, але саме через те, що потрібно змінювати підходи до надання такої допомоги та перемикати її на амбулаторне лікування, для того, щоб попередити дане захворювання. Тому ми працюємо над зміною маршруту пацієнтів", - сказала Садов'як.

Вона також зазначила, що більшість пацієнтів, які перебувають у стаціонарах психіатричних лікарень, не потребують такої стаціонарної допомоги, а потребують соціального супроводу.

"Цей проект, який ми на сьогодні впроваджуємо, також передбачає такі етапи міжсекторальної співпраці, ми долучаємо громади, будемо залучати управління соціального захисту та Міністерство освіти та науки України", - повідомила Садов'як.

За її словами, для того, щоб трансформувати надання послуги психіатрії, потрібно виявляти проблеми з психічним здоров'ям на первинній ланці медичної допомоги.

Нагадаємо, в Україні розробляють план реформування психіатричної системи.

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