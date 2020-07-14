Минздрав собирается представить план действий по новой концепции оказания психиатрической помощи

КИЕВ. 14 июля. УНН. Концепция оказания психиатрической медицинской помощи будет предусматривать, что фокус предоставления психиатрической помощи будет на амбулаторном уровне, а не на стационарном. В ближайшее время Минздрав представит план действий по реализации данной концепции. Об этом во время брифинга во вторник сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.