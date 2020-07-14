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Минздрав собирается представить план действий по новой концепции оказания психиатрической помощи

Минздрав собирается представить план действий по новой концепции оказания психиатрической помощи

Киев  •  УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Концепция оказания психиатрической медицинской помощи будет предусматривать, что фокус предоставления психиатрической помощи будет на амбулаторном уровне, а не на стационарном. В ближайшее время Минздрав представит план действий по реализации данной концепции. Об этом во время брифинга во вторник сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает корреспондент УНН.

"В 2017 году постановлением Кабмина была принята концепция развития психиатрической помощи, именно эта концепция предусматривала и предусматривает создать целостную систему охраны психического здоровья и учитывать все эффективные маршруты пациента. Концепция предполагает, что фокус предоставления психиатрической медицинской помощи будет на амбулаторном уровне, а не в стационарном. В ближайшее время Минздрав представит план действий по реализации данной концепции", - рассказала Садовьяк.

По ее словам, в Украине психиатрическая помощь сосредоточена именно в условиях предоставления стационарной помощи.

"У нас на сегодняшний день работает 56 психиатрических больниц, где развернуто 27 тысяч больничных коек. Большое ли это количество коек? Да, большое, но именно потому, что нужно менять подходы к оказанию такой помощи и переключать ее на амбулаторное лечение, для того, чтобы предупредить данное заболевание. Поэтому мы работаем над изменением маршрута пациентов", - сказала Садовьяк.

Она также отметила, что большинство пациентов, находящихся в стационарах психиатрических больниц, не требуют такой стационарной помощи, а требуют социального сопровождения.

"Этот проект, который мы сегодня внедряем, также предусматривает следующие этапы межсекторального сотрудничества, мы привлекаем общины, будем привлекать управления социальной защиты и Министерство образования и науки Украины", - сообщила Садовьяк.

По ее словам, для того, чтобы трансформировать предоставление услуги психиатрии, нужно выявлять проблемы с психическим здоровьем на первичном звене медицинской помощи.

Напомним, в Украине разрабатывают план реформирования психиатрической системы.

Украинские Национальные Новости

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