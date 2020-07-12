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В Україні розробляють план реформування психіатричної системи

В Україні розробляють план реформування психіатричної системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Міністерство охорони здоров’я, спільно з Міністерством соціальної політики, розробляють план реформування психіатричної системи. Для створення дієвої психіатричної служби потрібен час. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Під це повинен бути план, який ми зараз розробляємо, саме щоб була реформована психіатрична система. Зараз до кінця року ми прийняли вже такі антикризові кроки для того, щоб ми дофінансували до рівня минулого року: починаючи з 1 липня цього року і до кінця року, вони будуть дофінансовані до рівня минулого року, всі наші психіатричні лікарні. Окремо ми розробляємо план, в тому числі, спілкуємось з Міністерством соціальної політики”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що психіатрична служба в нас стоїть на стику з Міністерством соціальної політики, з соціальними службами.

“Яким чином нам створити саме дієву психіатричну службу, дієве надання (допомоги – ред.) людям, які хворі на психіатричні захворювання. Звичайно, ми це зробимо. На це тільки потрібен час. Це неможливо зробити за місяць”, - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Степанов вимагає від НСЗУ укласти договори і дофінансувати лікарні на 4,5 млрд гривень.

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