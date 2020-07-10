Степанов вимагає від НСЗУ укласти договори і дофінансувати лікарні на 4,5 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що він вимагає від Національної служби здоров’я України якомога швидше укласти договори з лікарнями для проведення дофінансування відповідних закладів на 4,5 млрд гривень. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"19 червня було прийняте відповідне рішення, у який спосіб вони (лікарні, - ред.) будуть фінансуватися через Національну службу здоров’я України. Зараз я вимагаю від НСЗУ якомога швидше укласти ці договори. Дані відповідні доручення, провели уже декілька нарад, для того, щоб якомога швидше наші лікарні отримали ці кошти (дофінансування у 4,5 млрд грн - ред.), щоб припинилися будь-які речі, пов’язані із звільненням наших медичних працівників", - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, уряд направив 4,5 млрд грн на дофінансування лікарень, що відчули брак коштів після медреформи.