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Степанов требует от НСЗУ заключить договора и дофинансировать больницы на 4,5 млрд гривен

Степанов требует от НСЗУ заключить договора и дофинансировать больницы на 4,5 млрд гривен

Киев  •  УНН

 • 13139 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что он требует от Национальной службы здоровья Украины как можно скорее заключить договоры с больницами для проведения дофинансирования соответствующих заведений на 4,5 млрд гривен. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"19 июня было принято соответствующее решение, каким образом они (больницы, - ред.) будут финансироваться через Национальную службу здоровья Украины. Сейчас я требую от НСЗУ как можно скорее заключить эти договоры. Даны соответствующие поручения, провели уже несколько совещаний, для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства (дофинансирование в 4,5 млрд грн - ред.), чтобы прекратились любые вещи, связанные с увольнением наших медицинских работников", - сказал Максим Степанов.

Напомним, правительство направило 4,5 млрд грн на дофинансирование больниц, что почувствовали нехватку средств после медреформы.

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