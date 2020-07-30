В Украине начали объединять и трансформировать психбольницы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В областях началась трансформация и объединение психиатрических больниц. Об этом во время брифинга в четверг заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.
"Мы начали диалог с Министерством социальной политики Украины для осуществления трансформации заведений психиатрической помощи. Во многих областях начались объединения и трансформация психиатрических больниц, в частности, где их три-четыре, чтобы эффективно использовать помещения, улучшить условия, упорядочить маршруты пациентов, переориентировать частично на амбулаторную помощь", - рассказала Микичак.
По ее словам, в этом направлении Минздрав эффективно сотрудничает с украинско-швейцарским проектом "Психическое здоровье для Украины".
"Министерство разработало план мероприятий по работе психиатрической помощи на реализацию документа Кабмина. Все медицинские учреждения, которые предоставляют план развития, смогут получить переходное финансирование в 2020 году. Относительно 2021 года - нет программы, каким образом мы будем двигаться, чтобы сохранить и укрепить эти медучреждения", - отметила Микичак.
Напомним, в Украине разрабатывают план реформирования психиатрической системы. Минздрав намерен представить план действий по реализации концепции предоставления психиатрической медицинской помощи, которая предусматривает, что фокус предоставления психиатрической помощи будет на амбулаторном уровне, а не на стационарном.