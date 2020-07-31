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19 березня, 18:42 • 45809 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 99919 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101163 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116830 перегляди

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19 березня, 08:45 • 123351 перегляди

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Кличко повідомив, скільки лікарень відремонтували у Києві за шість років

Кличко повідомив, скільки лікарень відремонтували у Києві за шість років

Київ • УНН

 • 16386 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за 6 років у Києві повністю відремонтували 139 відділень лікарень. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“За останні шість років повністю відремонтували 139 відділень столичних лікарень. Здійснили термосанацію. 25 медичних закладів відповідають всім європейським нормам збереження тепла. Суттєво оновили також термосанацію в 7 пологових будинках. Також Київ закупив понад 200 спецавтомобілів для швидкої. Зокрема, 100 для екстреної та невідкладної допомоги. Що зробили для боротьби з пандемією коронавірусу - підготували 5 міських лікарень та два пологових будинки, майже на 900 ліжок. Додатково створили місця в Олександрівській лікарні. Там облаштували ще один корпус для лікування хворих на коронавірус (COVID-19 - ред.) на 70 ліжок, а також підготували місця в спеціалізованих медзакладах”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що якщо знадобиться - вони готові до того, щоб прийняти другу хвилю хворих і місто підготувало майже 800 ліжок в семи лікарнях.

“У медзакладах міста сьогодні є 400 апаратів штучної вентиляції легень. Хочу також нагадати, що на початку року їх було тільки 150”, - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні почали об’єднувати та трансформувати психлікарні.

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