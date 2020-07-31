Кличко повідомив, скільки лікарень відремонтували у Києві за шість років

“За останні шість років повністю відремонтували 139 відділень столичних лікарень. Здійснили термосанацію. 25 медичних закладів відповідають всім європейським нормам збереження тепла. Суттєво оновили також термосанацію в 7 пологових будинках. Також Київ закупив понад 200 спецавтомобілів для швидкої. Зокрема, 100 для екстреної та невідкладної допомоги. Що зробили для боротьби з пандемією коронавірусу - підготували 5 міських лікарень та два пологових будинки, майже на 900 ліжок. Додатково створили місця в Олександрівській лікарні. Там облаштували ще один корпус для лікування хворих на коронавірус (COVID-19 - ред.) на 70 ліжок, а також підготували місця в спеціалізованих медзакладах”, - сказав Кличко.

Він зазначив, що якщо знадобиться - вони готові до того, щоб прийняти другу хвилю хворих і місто підготувало майже 800 ліжок в семи лікарнях.

“У медзакладах міста сьогодні є 400 апаратів штучної вентиляції легень. Хочу також нагадати, що на початку року їх було тільки 150”, - додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні почали об’єднувати та трансформувати психлікарні.