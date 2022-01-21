Кличко выздоровел от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram, сообщает УНН.
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“Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма "Омикрон". Он коварен тем, что симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест”, — написал Кличко.
Дополнение
17 января стало известно, что Кличко во второй раз заболел на коронавирус.
Первый раз он перенес коронавирус в октябре 2020 года. В ноябре 2021 года мэр заявил, что привился Pfizer.