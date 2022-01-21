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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Кличко одужав від коронавірусу

Кличко одужав від коронавірусу

Київ • УНН

 • 19544 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Про це він написав у своєму Telegram, повідомляє УНН.

Цитата:

“Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму "Омікрон". Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест”, — написав Кличко.

Доповнення

17 січня стало відомо, що Кличко вдруге захворів на коронавірус.

Перший раз він переніс коронавірус у жовтні 2020 року. У листопаді 2021 року мер заявив, що щепився Pfizer.

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