Кличко одужав від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. Про це він написав у своєму Telegram, повідомляє УНН.
Цитата:
“Отримав негативний тест на коронавірус. Із досвіду подолання штаму "Омікрон". Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з‘явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест”, — написав Кличко.
Доповнення
17 січня стало відомо, що Кличко вдруге захворів на коронавірус.
Перший раз він переніс коронавірус у жовтні 2020 року. У листопаді 2021 року мер заявив, що щепився Pfizer.