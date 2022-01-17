Кличко вдруге захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко вдруге захворів на коронавірус. Про це сам очільник міста повідомив у соціальних мережах, повідомляє УНН.
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“Новина для мене — невтішна. Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге. Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому”, — написав Кличко.
Мер столиці закликав усіх берегти себе, адже вірус агресивний.
“Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус — агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!”, — написав міський голова.
Нагадаємо
Перший раз Кличко переніс коронавірус у жовтні 2020 року. У листопаді 2021 року мер заявив, що щепився Pfizer.