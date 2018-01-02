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Клички-Морозы вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством

Киев • УНН

 • 11613 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Братья Виталий и Владимир Кличко вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством, передает УНН.

Клички-Морозы вспомнили детство и поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством

"Все мы, как в детстве, мечтаем о сказке и новогоднем чуде. Не надо этого стыдиться и чудо обязательно произойдет", - говорится в поздравлении.

Кроме того Виталий и Владимир Кличко призвали всех творить добро.

"Добро всегда побеждает", - отметили братья Кличико, которые в костюмах дедов Морозов прогулялись столицей и поздравили киевлян с праздниками.

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