Клички-Морози згадали дитинство і привітали українців з Новим роком та Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Брати Віталій та Володимир Клички згадали дитинство і привітали українців з Новим роком та Різдвом, передає УНН.
"Усі ми, як у дитинстві, мріємо про казку та новорічне диво. Не треба цього соромитись і диво обов'язково станеться", - йдеться у вітанні.
Крім того Віталій та Володимир Клички закликали усіх творити добро.
"Добро завжди перемагає", - відзначили брати Кличики, які у костюмах дідів Морозів прогулялись столицею і привітали киян зі святами.