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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Киевский фуникулер в новогоднюю ночь установил рекорд

Киев • УНН

 • 11083 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве в новогоднюю ночь фуникулер установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров (37102 человек). Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса, передает УНН.

Киевский фуникулер в новогоднюю ночь установил рекорд

Сообщают, что фуникулер "побил" собственный рекорд, и перевез на 2142 пассажиров больше, чем в прошлом году, а именно - 37 102 пассажира за ночь.

В общем, благодаря работе общественного транспорта в новогоднюю ночь, более чем 1 млн киевлян и гостей города смогли вовремя и беспрепятственно попасть домой.

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В "Киевпастрансе" добавляют, что в 2018 году запланирована масштабная реконструкция фуникулера, которая предусматривает ремонт верхней и нижней станций, машинного отделения, путей и замену самых вагонов на более современные.

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