Київський фунікулер у новорічну ніч встановив рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Києві в новорічну ніч фунікулер встановив новий рекорд за кількістю перевезених пасажирів (37 102 осіб). Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу, передає УНН.
Повідомляють, що фунікулер “побив” власний рекорд, та перевіз на 2 142 пасажирів більше, ніж минулого року, а саме — 37 102 пасажири за ніч.
Загалом, завдяки подовженню роботи громадського транспорту у новорічну ніч, більш ніж 1 млн киян та гостей міста змогли вчасно та безперешкодно потрапити додому.
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У “Київпастрансі” додають, що у 2018 році запланована масштабна реконструкція фунікулеру, яка передбачає ремонт верхньої і нижньої станцій, машинного відділення, колій та заміну самих вагонів на більш сучасніші.