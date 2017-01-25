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Киевские школы получили интерактивные технологии стоимостью 14 млн грн

Киевские школы получили интерактивные технологии стоимостью 14 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Киевские школы обновились современными интерактивными технологиями для обучения на сумму более 14 миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

В частности, согласно городской программе "Образование Киева. 2016-2018 годы" закупили электронные учебники для 13 ОУЗ столицы, еще 33 школы оснащены современными кабинетами по естественным дисциплинам. Также за внебюджетные средства 81 школа города получила новые компьютерные комплекты.

"Внедряя программу "Образование Киева. 2016-2018 годы" мы стремились, чтобы через 3 года все дети в столице во время учебы пользовались самыми современными информационными технологиями. В 2016 году мы существенно продвинулись в этом направлении. В частности, в прошлом году город начал пилотный проект и закупил на 5 млн гривен более 380 электронных книг для 5-х классов. Сейчас мы изучаем нюансы использования таких "гаджетов". Хочу подчеркнуть, что за детьми в течение всего времени осуществляется профессиональное медицинское сопровождение Киевского городского центра здоровья", - сообщила заместитель главы КГГА А.Старостенко.

По ее словам, кроме обычных электронных учебников в нетбук включены мультимедийные образовательные ресурсы, которые содержат фильмы, видеосюжеты, видеозаписи опытов и т.д. - для изучения курса 5 класса по украинскому языку и литературе, математике и естествознанию. Предварительно все учителя-участники пилотного проекта прошли обучение по использованию данных "гаджетов".

"Кроме использования детьми электронных учебников мы сегодня осмотрели в лицее "Лидер" обновленный кабинет естественных наук. Теперь здесь с помощью мультимедийного проектора с интерактивными функциями, цифровой мини-лаборатории, а также цифрового микроскопа и многого другого у преподавателя есть возможность смоделировать физические, химические или биологические процессы и тем самым легче объяснить и на практике реализовать знания школьников", - отметила заместитель главы КГГА.

А.Старостенко также добавила, что такими современными кабинетами по естественным дисциплинам в Киеве оснащены 33 школы, на что было выделено в 2016 году 9,2 млн грн.

По словам А.Старостенко, для обновления киевских школ в 2016 году также были привлечены внебюджетные средства. В рамках соглашения с Правительством Китайской Народной Республики 81 общеобразовательное учебное заведение города Киева получило более 1 300 компьютеров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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