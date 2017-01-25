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Київські школи отримали інтерактивні технології вартістю 14 млн грн

Київські школи отримали інтерактивні технології вартістю 14 млн грн

Київ • УНН

 • 9840 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Київські школи оновилися сучасними інтерактивними технологіями для навчання на суму понад 14 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Зокрема, згідно з міською програмою “Освіта Києва. 2016-2018 роки” закуплено електронні підручники для 13 ЗНЗ столиці, ще 33 школи оснащені сучасними кабінетами з природничих дисциплін. Також за позабюджетні кошти 81 школа міста отримала нові комп’ютерні комплекти.

“Впроваджуючи програму „Освіта Києва. 2016-2018 роки“ ми прагнули, щоб за 3 роки всі діти столиці під час навчання користувалися найсучаснішими інформаційними технологіями. У 2016 році ми істотно просунулися в цьому напрямі. Зокрема, минулого року місто започаткувало пілотний проект і закупило на 5 мільйонів гривень понад 380 електронних книг для 5-тих класів. Наразі ми вивчаємо нюанси використання таких „гаджетів“. Хочу підкреслити, що за дітьми протягом усього часу здійснюється фаховий медичний супровід Київського міського центру здоров’я”, — повідомила заступник голови КМДА Г.Старостенко.

За її словами, окрім звичайних електронних підручників до нетбуку включено мультимедійні освітні ресурси, які містять фільми, відеосюжети, відеозаписи дослідів тощо — для вивчення курсу 5 класу з української мови та літератури, математики та природознавства. Попередньо всі вчителі-учасники пілотного проекту пройшли навчання з використання даних “гаджетів”.

“Окрім використання дітьми електронних підручників ми сьогодні оглянули в ліцеї „Лідер“ оновлений кабінет природничих наук. Тепер тут за допомогою нового мультимедійного проектора з інтерактивними функціями, цифрової міні-лабораторії, а також цифрового мікроскопу і багато іншого у викладача є можливість змоделювати фізичні, хімічні або біологічні процеси і тим самим легше пояснити та на практиці реалізувати знання школярів”, — зазначила заступник голови КМДА.

Г.Старостенко також додала, що такими сучасними кабінетами з природничих дисциплін у Києві оснащено 33 школи, на що було виділено в 2016 році 9,2 млн грн.

За словами Г.Старостенко, для оновлення київських шкіл у 2016 році також було залучено позабюджетні кошти. У рамках угоди з Урядом Китайської Народної Республіки 81 загальноосвітній навчальний заклад міста Києва отримав понад 1300 комп’ютерів.

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