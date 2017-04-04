Киевское метро заработало в режиме усиленной безопасности

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47648 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104200 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160208 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118201 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117531 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113109 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104654 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154575 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Киевское метро заработало в режиме усиленной безопасности

Киевское метро заработало в режиме усиленной безопасности

Киев  •  УНН

 • 15235 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Киевский метрополитен работает в режиме усиленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.

"Киевский метрополитен работает в режиме усиленной безопасности. В частности, проводятся дополнительные осмотры станций и вагонов, работают кинологи и правоохранители. Также ведется постоянное информирование пассажиров по выявлению подозрительных предметов и о порядке действий в случае возникновения нештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы призвали быть бдительными и соблюдать указания работников метрополитена, а также не осматривать самостоятельно оставленные вещи.

В столичной подземке напомнили, что за последние несколько лет столичная подземка получила более 150 анонимных звонков о минировании станций.

Как сообщал УНН, Киевский метрополитен в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга призвал пассажиров сообщать о любых находках в метро.

Украинские Национальные Новости

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