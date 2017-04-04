Киевское метро заработало в режиме усиленной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Киевский метрополитен работает в режиме усиленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.
"Киевский метрополитен работает в режиме усиленной безопасности. В частности, проводятся дополнительные осмотры станций и вагонов, работают кинологи и правоохранители. Также ведется постоянное информирование пассажиров по выявлению подозрительных предметов и о порядке действий в случае возникновения нештатной ситуации", - говорится в сообщении.
Киевлян и гостей столицы призвали быть бдительными и соблюдать указания работников метрополитена, а также не осматривать самостоятельно оставленные вещи.
В столичной подземке напомнили, что за последние несколько лет столичная подземка получила более 150 анонимных звонков о минировании станций.
Как сообщал УНН, Киевский метрополитен в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга призвал пассажиров сообщать о любых находках в метро.