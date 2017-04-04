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Київське метро запрацювало у режимі посиленої безпеки

Київське метро запрацювало у режимі посиленої безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Київський метрополітен працює у режимі посиленої безпеки. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.

“Київський метрополітен працює у режимі посиленої безпеки. Зокрема, проводяться додаткові огляди станцій та вагонів, працюють кінологи та правоохоронці. Також ведеться постійне інформування пасажирів щодо виявлення підозрілих предметів та про порядок дій у разі виникнення позаштатної ситуації”, — сказано у повідомленні.

Киян та гостей столиці закликали бути пильними та дотримуватись вказівок працівників метрополітену, а також не оглядати самостійно залишені речі.

У столичній підземці нагадали, що за останні кілька років столична підземка отримала понад 150 анонімних дзвінків про мінування станцій.

Як повідомляв УНН, Київський метрополітен у зв’язку з вибухом у метро Санкт-Петербурга закликав пасажирів повідомляти про будь-які знахідки у метро.

Українські Національні Новини

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