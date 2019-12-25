Киевское "Динамо" проведет матч с клубом украинцев Милевского и Хачериди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Новоиспеченный чемпион Белоруссии "Динамо-Брест" объявил имена четырех соперников на тренировочном сборе среди которых оказался титулованный украинский клуб. Об этом свидетельствует информация пресс-службы команды из Бреста, передает УНН.
Первый учебно-тренировочный сбор основного состава “Динамо-Брест” пройдет в турецком городе Белек с 20 января по 3 февраля.
27 января команда поборется с киевским “Динамо”. Предварительные договоренности о проведении игр достигнуты также с украинским ФК “Мариуполь”. Игра предназначена на 24 января. 29 января соперником будет “Слован” (Братислава). Завершится программа спаррингов 2 февраля матчем против “Крыльев Советов” (Самара).
Примечательно, что в составе клуба из Бреста выступает бывший бомбардир киевского “Динамо” Артем Милевского, наши Александр Нойок, Алексей Хобленко и будет играть еще один многолетний основной игрок “Динамо” Киев — Евгений Хачериди.