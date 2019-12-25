Київське "Динамо" проведе матч із клубом українців Мілевського та Хачеріді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Новоспечений чемпіон Білорусії “Динамо-Брест” оголосив імена чотирьох суперників на тренувальному зборі серед яких опинився титулований український клуб. Про це свідчить інформація прес-служби команди з Бресту, передає УНН.
Перший навчально-тренувальний збір основного складу “Динамо-Брест” пройде в турецькому місті Белек з 20 січня по 3 лютого.
27 січня команда позмагається із київським “Динамо”. Попередні домовленості про проведення ігор досягнуті також із українським ФК “Маріуполь”. Гра назначена на 24 січня. 29 січня суперником буде “Слован” (Братислава). Завершиться програма спарингів 2 лютого матчем проти “Крильєв Совєтов” (Самара).
Примітно, що у складі клубу з Бресту виступає колишній бомбардир київського “Динамо” Артем Мілевського, наші Олександр Нойок, Олексій Хобленко та буде грати ще один багаторічний основний гравець “Динамо” Київ — Євген Хачеріді.