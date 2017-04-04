Киевсовет собирается продлить договор с "Киевэнерго" на четыре месяца

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса депутаты согласовали продление соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева от 27.09.2001 г., заключенного между Киевской городской государственной администрацией и энергоснабжающей компанией "Киевэнерго", - говорится в сообщении.

Согласно проекту решения, "соответствующее соглашение с ПАО "Киевэнерго" предлагается продлить до 26 апреля 2018 включительно".

"Договор у нас заканчивается 31 декабря 2017 года. Мы долго обсуждали на рабочих группах и в экспертной среде сложившуюся ситуацию, и было наработано соответствующий проект решения. Документ разработан для обеспечения непрерывности технологического процесса производства, транспортировки и поставки тепловой энергии потребителям города Киева, и недопущения возникновения внештатных ситуаций во время отопительного сезона 2017-2018 годов. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему энергоснабжения столицы, предлагаем продлить соглашение с "Киевэнерго" еще на 4 месяца", - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В проекте решения также предусмотрено определение КП и закрепление за ним на праве хозяйственного ведения коммунального имущества, находящегося во владении и пользовании ПАО "Киевэнерго", после прекращения соглашения.

Кроме того, на постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК было согласовано разработать до 30 июня 2017 года договор об определении процедуры и условий возврата коммунальной собственности, которое было передано ОАО "Киевэнерго", согласовав его условия с соответствующей энергоснабжающей компанией, и постоянными комиссиями Киевсовета по вопросам собственности и ЖКХ и ТЭК.

Соответствующий проект решения будет рассмотрен также постоянными комиссиями Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, а также по вопросам собственности.

Напомним, в КГГА ранее отмечали, что Киев не будет продлевать контракт с ОАО "Киевэнерго".