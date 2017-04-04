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Київрада збирається продовжити договір з "Київенерго" на чотири місяці

Київрада збирається продовжити договір з "Київенерго" на чотири місяці

Київ • УНН

 • 15682 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Київська міська рада має намір продовжити договір з ПАТ “Київенерго” ще на 4 місяці - до 26 квітня 2018 року. Відповідне рішення ухвалили депутати на засіданні постійної комісії Київради з питань ЖКГ та ПЕК, передає УНН з посиланням на прес-службу міськради.

"На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу депутати погодили продовження угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва від 27.09.2001 р., укладеної між Київською міською державною адміністрацією та енергопостачальною компанією "Київенерго", - йдеться у повідомленні.

Згідно з проектом рішення, "відповідну угоду з ПАТ “Київенерго” пропонується продовжити до 26 квітня 2018 року включно".

“Договір у нас закінчується 31 грудня 2017 року. Ми довго обговорювали на робочих групах і в експертному середовищі ситуацію що склалася, і було напрацьовано відповідний проект рішення. Документ розроблено для забезпечення непереривності технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста Києва, та недопущення виникнення позаштатних ситуацій під час опалювального сезону 2017-2018 років. Аби не створювати додаткове навантаження на систему енергопостачання столиці, пропонуємо продовжити угоду з “Київенерго” ще на 4 місяці”, - зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

У проекті рішення також передбачено визначення КП та закріплення за ним на праві господарського відання комунального майна, яке перебувало у володінні та користуванні ПАТ “Київенерго”, після припинення угоди.

Окрім того, на постійній комісії з питань ЖКГ та ПЕК було погоджено розробити до 30 червня 2017 року договір про визначення процедури та умов повернення комунальної власності, яке було передане ПАТ “Київенерго”, погодивши його умови з відповідною енергопостачальною компанією, та постійними комісіями Київради з питань власності й ЖКГ та ПЕК.

Відповідний проект рішення розглядатимуть також постійні комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, а також із питань власності.

Нагадаємо, у КМДА раніше зазначали, що Київ не продовжуватиме контракт із ПАТ “Київенерго”.

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