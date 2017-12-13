Киевсовет завтра займется бюджетом столицы на 2018 год

Так, документ за подписью мэра Киева Виталия Кличко, было принято внести в повестку дня пленарного заседания V сессии Киевского городского совета VІІІ созыва вопрос о принятии к рассмотрению проекта решения "О бюджете города Киева на 2018 год" (от 12.12.2017 № 08 / 231-3156 / ПР).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основные показатели Госбюджета-2018

Кроме того, депутатам Киевского городского совета предложено рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению проекта решения "О Программе экономического и социального развития города Киева на 2018-2020 годы" (от 12.12.2017 № 08 / 231-3155 / ПР2).

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 года.