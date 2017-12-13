Киевсовет завтра займется бюджетом столицы на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В четверг, 14 декабря, учитывая представление постоянной профильной комиссии, Киевский городской совет на заседании начнет рассматривать бюджет столицы на 2018 год. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на опубликованную на сайте Киевсовета повестку дня.
Так, документ за подписью мэра Киева Виталия Кличко, было принято внести в повестку дня пленарного заседания V сессии Киевского городского совета VІІІ созыва вопрос о принятии к рассмотрению проекта решения "О бюджете города Киева на 2018 год" (от 12.12.2017 № 08 / 231-3156 / ПР).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основные показатели Госбюджета-2018
Кроме того, депутатам Киевского городского совета предложено рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению проекта решения "О Программе экономического и социального развития города Киева на 2018-2020 годы" (от 12.12.2017 № 08 / 231-3155 / ПР2).
Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 года.