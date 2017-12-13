Киевсовет завтра займется бюджетом столицы на 2018 год

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98218 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101845 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102201 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116274 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103289 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105790 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112680 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117230 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134783 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Киевсовет завтра займется бюджетом столицы на 2018 год

Киевсовет завтра займется бюджетом столицы на 2018 год

Киев  •  УНН

 • 10041 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В четверг, 14 декабря, учитывая представление постоянной профильной комиссии, Киевский городской совет на заседании начнет рассматривать бюджет столицы на 2018 год. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на опубликованную на сайте Киевсовета повестку дня.

Так, документ за подписью мэра Киева Виталия Кличко, было принято внести в повестку дня пленарного заседания V сессии Киевского городского совета VІІІ созыва вопрос о принятии к рассмотрению проекта решения "О бюджете города Киева на 2018 год" (от 12.12.2017 № 08 / 231-3156 / ПР).

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Кроме того, депутатам Киевского городского совета предложено рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению проекта решения "О Программе экономического и социального развития города Киева на 2018-2020 годы" (от 12.12.2017 № 08 / 231-3155 / ПР2).

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет Украины на 2018 года.

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