Київрада завтра займеться бюджетом столиці на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У четвер, 14 грудня, з огляду на подання постійної профільної комісії, Київська міська рада на засіданні почне розглядати бюджет столиці на 2018 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на опублікований на сайті Київради порядку денного.
Так, документ за підписом мера Києва Віталія Кличка, було вирішено внести до порядку денного пленарного засідання V сесії Київської міської ради VІІІ скликання питання про прийняття до розгляду проекту рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" (від 12.12.2017 № 08/231 -3156 / ПР).
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Крім того, депутатам Київської міської ради запропоновано розглянути питання про прийняття до розгляду проекту рішення "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки" (від 12.12.2017 № 08 / 231-3155 / ПР2).
Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла державний бюджет України на 2018 року.