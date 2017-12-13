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Київрада завтра займеться бюджетом столиці на 2018 рік

Київрада завтра займеться бюджетом столиці на 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У четвер, 14 грудня, з огляду на подання постійної профільної комісії, Київська міська рада на засіданні почне розглядати бюджет столиці на 2018 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на опублікований на сайті Київради порядку денного.

Так, документ за підписом мера Києва Віталія Кличка, було вирішено внести до порядку денного пленарного засідання V сесії Київської міської ради VІІІ скликання питання про прийняття до розгляду проекту рішення "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" (від 12.12.2017 № 08/231 -3156 / ПР).

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Крім того, депутатам Київської міської ради запропоновано розглянути питання про прийняття до розгляду проекту рішення "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки" (від 12.12.2017 № 08 / 231-3155 / ПР2).

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України прийняла державний бюджет України на 2018 року.

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