Киевсовет призвал депутатов запретить использование полиэтиленовых пакетов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Депутаты Киевского городского совета поддержали решение направить обращение в Верховную Раду о необходимости принять закон о запрещении использования и продажи полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
Решение поддержали 85 депутатов. Как отметил депутат Киевсовета Константин Яловой: “В Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 полиэтиленовых пакетов. Период разложения одного составляет более 100 лет. Это приводит к загрязнению окружающей среды, вызывает засорение улиц, зеленых и прибрежных зон, водоемов”.
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Также он указал на то, что уже 40 стран мира сегодня приняли ряд нормативных актов, регулирующих использование полиэтиленовых пакетов.
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Отмечается, что на сайте электронных петиций в Киевсовет была зарегистрирована соответствующая инициатива о запрете продажи и использования одноразовых полиэтиленовых пакетов. Й поддержали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики. Однако, действующее законодательство Украины не предусматривает возможность органов местного самоуправления устанавливать соответствующий запрет на территории той или иной административной единицы.
Напоминаем, что на прошлой неделе в Киевсовете заговорили о запрете полиэтиленовых пакетов .