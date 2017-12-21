Київрада закликала депутатів заборонити використання поліетиленових пакетів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Депутати київської міської ради підтримали рішення направити звернення до Верховної Ради щодо необхідності ухвалити закон стосовно заборони використання та продажу поліетиленових пакетів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київради.
Рішення підтримали 85 депутатів. Як зазначив депутат Київради Костянтин Яловий: “В Україні на одну особу щорічно припадає понад 500 поліетиленових пакетів. Період розкладання одного становить понад 100 років. Це призводить до забруднення навколишнього середовища, спричиняє засмічення вулиць, зелених та прибережних зон, водойм”.
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Також він вказав на те, що вже 40 країн світу на сьогодні прийняли низку нормативних актів, котрі регулюють використання поліетиленових пакетів.
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Зазначається, що на сайті електронних петицій до Київради була зареєстрована відповідна ініціатива щодо заборони продажу та використання одноразових поліетиленових пакетів. Ї підтримали на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики. Проте, чинне законодавство України не передбачає можливість органів місцевого самоврядування встановлювати відповідну заборону на території тієї чи іншої адміністративної одиниці.
Нагадуємо, що минулого тижня у Київраді заговорили про заборону поліетиленових пакетів.