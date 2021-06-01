Киев утром сковали пробки: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. По состоянию на 8:20 вторника, 1 июня, на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу Киева движение затруднено по улицам Вадима Гетьмана, Александра Довженко, Елены Телиги, Щусева, Семена Скляренко, Борщаговской и Жилянской. Незначительные пробки есть на Большой Васильковской и Короленковской улицах.
Также движение осложнено на Набережном шоссе и Владимирским спуском.
Кроме того, на проспектах Степана Бандеры, Победы, Леся Курбаса, Вячеслава Черновола, Валерия Лобановского и Голосеевском также фиксируют осложнения движения.
Тем временем, на левом берегу в сторону правого берега движение осложнено на проспектах Романа Шухевича, Освободителей, Николая Бажана, Соборности и Броварском.
Кроме того, пробки заметны на улицах Миропольской, Братиславской и на Дарницком шоссе.
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
Дополнение
По прогнозам синоптиков, 1 июня на востоке и на юге Украины - кратковременные дожди и отдельные грозы, на остальной территории без осадков.