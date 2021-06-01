Київ зранку скували затори: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Станом на 8:20 вівторка, 1 червня, на кількох вулицях і мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Так, на правому березі Києва рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, Щусєва, Семена Скляренка, Борщагівською і Жилянською. Незначні затори є на Великій Васильківській і Короленківській вулицях.
Також рух ускладнений на Набережному шосе і Володимирським узвозом.
Окрім того, на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Леся Курбаса, В'ячеслава Чорновола, Валерія Лобановського і Голосіївському також фіксують ускладнення руху.
Тим часом, на лівому березі в бік правого берега рух ускладнений на проспектах Романа Шухевича, Визволителів, Миколи Бажана, Соборності та Броварському.
Окрім того, затори помітні на вулицях Миропільській, Братиславській і на Дарницькому шосе.
Рух на всіх мостах, а саме - Північному, Південному, Патона, Метро і Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.
Доповнення
За прогнозами синоптиків, 1 червня на сході і на півдні України - короткочасні дощі і окремі грози, на решті території без опадів.