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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Київ зранку скували затори: де ускладнено рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Станом на 8:20 вівторка, 1 червня, на кількох вулицях і мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Київ зранку скували затори: де ускладнено рух

Деталі

Так, на правому березі Києва рух ускладнено вулицями Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, Щусєва, Семена Скляренка, Борщагівською і Жилянською. Незначні затори є на Великій Васильківській і Короленківській вулицях.

Також рух ускладнений на Набережному шосе і Володимирським узвозом.

Окрім того, на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Леся Курбаса, В'ячеслава Чорновола, Валерія Лобановського і Голосіївському також фіксують ускладнення руху.

Тим часом, на лівому березі в бік правого берега рух ускладнений на проспектах Романа Шухевича, Визволителів, Миколи Бажана, Соборності та Броварському.

Окрім того, затори помітні на вулицях Миропільській, Братиславській і на Дарницькому шосе.

Рух на всіх мостах, а саме - Північному, Південному, Патона, Метро і Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

Доповнення

За прогнозами синоптиків, 1 червня на сході і на півдні України - короткочасні дощі і окремі грози, на решті території без опадів.

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