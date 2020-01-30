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Киев с утра стоит в пробках

Киев • УНН

 • 21955 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Киев с утра стоит в пробках

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской, Коммунальной.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Покровской и Андреевской.

Кроме того, затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и на Вокзальной площади.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, по Украине 30 января ожидается мокрый снег.

Украинские Национальные Новости

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