Киев с утра стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской, Коммунальной.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Покровской и Андреевской.
Кроме того, затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Юрия Ильенко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и на Вокзальной площади.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, по Украине 30 января ожидается мокрый снег.