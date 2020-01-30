Від 7° морозу до 9° тепла: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. По Україні у четвер, 30 січня, очікується мокрий сніг. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 7° морозу до 9° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"По Україні 30 січня хмарно. Вночі дощ та мокрий сніг, у західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, вдень невеликий мокрий сніг, на Чернігівщині та Сумщині протягом доби значний мокрий сніг, хуртовини; лише у південних та східних областях вдень без опадів. Вночі на дорогах північної половини країни ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9° тепла; у Карпатах протягом доби 2-7° морозу.
По Києву 30 січня хмарно. Вночі мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; вдень невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
Нагадаємо, синоптики обіцяли зміну погоди до кінця січня.