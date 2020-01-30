От 7° мороза до 9° тепла: прогноз на сегодня

"По Украине 30 января облачно. Ночью дождь и мокрый снег, в западных и северных областях местами налипание мокрого снега, днем небольшой мокрый снег, в Черниговской и Сумской областях в течение суток значительный мокрый снег, метели; только в южных и восточных областях днем без осадков. Ночью на дорогах северной половины страны гололедица", - отметили синоптики.

Ветер западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла; в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

По Киеву 30 января облачно. Ночью мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Напомним, синоптики обещали изменение погоды до конца января.