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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 7° мороза до 9° тепла: прогноз на сегодня

Киев • УНН

 • 17014 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. По Украине в четверг, 30 января, ожидается мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 7° мороза до 9° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

От 7° мороза до 9° тепла: прогноз на сегодня

"По Украине 30 января облачно. Ночью дождь и мокрый снег, в западных и северных областях местами налипание мокрого снега, днем небольшой мокрый снег, в Черниговской и Сумской областях в течение суток значительный мокрый снег, метели; только в южных и восточных областях днем без осадков. Ночью на дорогах северной половины страны гололедица", - отметили синоптики.

Ветер западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла; в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

По Киеву 30 января облачно. Ночью мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, днем небольшой мокрый снег. Ветер западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Напомним, синоптики обещали изменение погоды до конца января.

Украинские Национальные Новости

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