Київ з ранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, на вулицях В’ячеслава Чорновола, Васильківській, Комунальній.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Покровській та Андріївській.
Окрім того, ускладнено рух бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського, Юрія Іллєнка, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською та на Вокзальній площі.
На лівому березі Києва високий рівень заторів на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, по Україні 30 січня очікується мокрий сніг.