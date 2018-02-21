Киев в 2017 году посетили на 1,1 млн больше туристов, чем в прошлом году

"Начиная с 2014 года количество туристов, которые приезжают в Киев, только растет. Однако в прошлом году превышено даже наши же прогнозы - в начале года мы ожидали 1,3 миллиона интуристов и около 2 миллионов внутренних, и это учитывая "Евровидение", а по результатам получили более 1,6 миллиона иностранных гостей и 2,5 миллиона внутренних", - сообщил Резников.

Он добавил, что в прошлом году поступления от туристического сбора в бюджет города составили 25 млн гривен.

Также от деятельности предприятий столицы, привлеченные в области туризма, в экономику города поступило минимум 7 млрд гривен - это в случае, если каждый турист находился в Киеве только один день, из которых также были уплачены налоги и сборы уже к горбюджету.

По данным отраслевых предприятий, каждый иностранный турист тратит 100 евро в сутки, а внутренний турист - от 600 гривен в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что египетские курорты в 2017 году посетили более 800 тыс. украинцев.