Киев в 2017 году посетили на 1,1 млн больше туристов, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В течение 2017 года Киев посетили 4,111 млн туристов, что на 1,061 млн туристов больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Алексея Резникова, передает УНН.
"Начиная с 2014 года количество туристов, которые приезжают в Киев, только растет. Однако в прошлом году превышено даже наши же прогнозы - в начале года мы ожидали 1,3 миллиона интуристов и около 2 миллионов внутренних, и это учитывая "Евровидение", а по результатам получили более 1,6 миллиона иностранных гостей и 2,5 миллиона внутренних", - сообщил Резников.
Он добавил, что в прошлом году поступления от туристического сбора в бюджет города составили 25 млн гривен.
Также от деятельности предприятий столицы, привлеченные в области туризма, в экономику города поступило минимум 7 млрд гривен - это в случае, если каждый турист находился в Киеве только один день, из которых также были уплачены налоги и сборы уже к горбюджету.
По данным отраслевых предприятий, каждый иностранный турист тратит 100 евро в сутки, а внутренний турист - от 600 гривен в сутки.
Напомним, ранее сообщалось, что египетские курорты в 2017 году посетили более 800 тыс. украинцев.